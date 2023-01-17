Шишева (Куракина) Прасковья Петрова
Место рождения
Дата рождения27.10.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1818
Отец: Куракин Петр Кузьмин
Крещение
28.10.1818
воспреемники: Тимофей Глушенковъ и Татьяна Емельянова | Казанская церковь
Бракосочетание
08.02.1837
Муж: Шишев Павел Петров
По женихѣ Поручители Онаго жь Села уделная кресьяне, а именно Тереньтий Фѣдоровъ Куркинъ, Яковъ Васильифъ, Леонтиі Дмитрифъ; по невести поручители Онаго жь села уделная кресьянѣ Селгей Алексеифъ, Миха... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1838
Сын: Шишев Иван Павлов
Отец ребёнка: Шишев Павел Петров
Рождение ребёнка
26.12.1838
Сын: Шишев Ефим Павлов
Отец ребёнка: Шишев Павел Петров
Рождение ребёнка
10.12.1839
Сын: Шишев Евграф Павлов
Отец ребёнка: Шишев Павел Петров
Рождение ребёнка
09.01.1841
Сын: Шишев Филип Павлов
Отец ребёнка: Шишев Павел Петров
Рождение ребёнка
02.03.1842
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Шишев Павел Петров
Смерть
Неизвестно