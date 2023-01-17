Шишева (Куракина) Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишева (Куракина) Прасковья Петрова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.10.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1818

Отец: Куракин Петр Кузьмин

Мать: Куракина Евдокия Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.10.1818
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Тимофей Глушенковъ и Татьяна Емельянова | Казанская церковь
Бракосочетание
08.02.1837

Муж: Шишев Павел Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По женихѣ Поручители Онаго жь Села уделная кресьяне, а именно Тереньтий Фѣдоровъ Куркинъ, Яковъ Васильифъ, Леонтиі Дмитрифъ; по невести поручители Онаго жь села уделная кресьянѣ Селгей Алексеифъ, Миха... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1838

Сын: Шишев Иван Павлов

Отец ребёнка: Шишев Павел Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1838

Сын: Шишев Ефим Павлов

Отец ребёнка: Шишев Павел Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.12.1839

Сын: Шишев Евграф Павлов

Отец ребёнка: Шишев Павел Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1841

Сын: Шишев Филип Павлов

Отец ребёнка: Шишев Павел Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1842

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Шишев Павел Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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