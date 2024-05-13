Ребинин Илья Степанович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Ребинина) Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Ребинина (Медведева) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ребинин Андрей Ильич
Мать ребёнка: Ребинина (Медведева) Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Ребинина (Медведева) Ирина Михайловна
Смерть
1841