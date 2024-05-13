Ребинин Илья Степанович 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинин Илья Степанович

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Ребинин Степан Антонович

Мать: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребинина (Медведева) Ирина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Ребинина) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Ребинина (Медведева) Ирина Михайловна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ребинин Андрей Ильич

Мать ребёнка: Ребинина (Медведева) Ирина Михайловна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ребинин Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Ребинина (Медведева) Ирина Михайловна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1841
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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