Ребинина (Медведева) Ирина Михайловна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинина (Медведева) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребинин Илья Степанович

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Ребинина) Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Ребинин Илья Степанович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ребинин Андрей Ильич

Отец ребёнка: Ребинин Илья Степанович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ребинин Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Ребинин Илья Степанович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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