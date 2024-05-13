Ребинина (Медведева) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Ребинина) Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Ребинин Илья Степанович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ребинин Андрей Ильич
Отец ребёнка: Ребинин Илья Степанович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Ребинин Илья Степанович
Смерть
Неизвестно