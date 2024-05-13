Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна

Место рождения

Доброе, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Доброе, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребинин Степан Антонович

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ребинин Илья Степанович

Отец ребёнка: Ребинин Степан Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ребинин Василий Степанович

Отец ребёнка: Ребинин Степан Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Ребинина) Стефанида Степановна

Отец ребёнка: Ребинин Степан Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Ребинина) Настасья Степановна

Отец ребёнка: Ребинин Степан Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ребинин Иван Степанович

Отец ребёнка: Ребинин Степан Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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