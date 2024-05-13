Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна
Место рожденияДоброе, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Доброе, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Ребинин Степан Антонович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ребинин Василий Степанович
Отец ребёнка: Ребинин Степан Антонович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Ребинина) Стефанида Степановна
Отец ребёнка: Ребинин Степан Антонович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Ребинина) Настасья Степановна
Отец ребёнка: Ребинин Степан Антонович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Ребинин Степан Антонович
Смерть
Неизвестно