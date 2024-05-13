Ребинин Степан Антонович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Ребинин Антон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ребинин Василий Степанович
Мать ребёнка: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Ребинина) Стефанида Степановна
Мать ребёнка: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Ребинина) Настасья Степановна
Мать ребёнка: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна
Смерть
1800