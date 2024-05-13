Ребинин Степан Антонович 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинин Степан Антонович

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Ребинин Антон Иванович

Мать: не указана

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ребинин Илья Степанович

Мать ребёнка: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ребинин Василий Степанович

Мать ребёнка: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Ребинина) Стефанида Степановна

Мать ребёнка: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Ребинина) Настасья Степановна

Мать ребёнка: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ребинин Иван Степанович

Мать ребёнка: Ребинина (Зверева) Евдокия Семеновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1800
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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