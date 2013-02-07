Тякэ (Попова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тякэ (Попова) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1935

Дата смерти

07.02.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1935

Отец: Попов Михаил

Мать: Топорец (Брагуца) Аксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.02.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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