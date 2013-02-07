Тякэ (Попова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1935
Дата смерти07.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1935
Отец: Попов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.02.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно