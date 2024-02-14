Попов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1935
Дочь: Тякэ (Попова) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Топорец (Брагуца) Аксения Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Топорец (Брагуца) Аксения Ивановна
Смерть
Неизвестно