Топорец (Брагуца) Аксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топорец (Брагуца) Аксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1911

Дата смерти

19.07.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1906 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1911

Отец: Брагуца Иван

Мать: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорец Ксенофонт Степанович

Рождение ребёнка
14.05.1935

Дочь: Тякэ (Попова) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил

Рождение ребёнка
08.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Михаил

Рождение ребёнка
31.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топорец Ксенофонт Степанович

Рождение ребёнка
12.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топорец Ксенофонт Степанович

Смерть
19.07.1976

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