Топорец (Брагуца) Аксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1911
Дата смерти19.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1911
Отец: Брагуца Иван
Мать: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1935
Дочь: Тякэ (Попова) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил
Рождение ребёнка
08.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Михаил
Рождение ребёнка
31.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топорец Ксенофонт Степанович
Рождение ребёнка
12.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топорец Ксенофонт Степанович
Смерть
19.07.1976