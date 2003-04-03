Каверин Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения26.10.1927
Дата смерти03.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1927
Отец: Каверин Иван Алексеевич
Мать: Каверина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
18.08.1952
Дочь: Каверина Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Каверина Юлия Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1959
Дочь: Каверина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Каверина Юлия Петровна
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
03.04.2003
Москва, город федерального значения Москва