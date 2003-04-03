Каверин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каверин Анатолий Иванович

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Место рождения

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.10.1927

Дата смерти

03.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1927

Отец: Каверин Иван Алексеевич

Мать: Каверина Мария Матвеевна

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.08.1952

Дочь: Каверина Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Каверина Юлия Петровна

Рождение ребёнка
06.05.1959

Дочь: Каверина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Каверина Юлия Петровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
03.04.2003
Москва, город федерального значения Москва
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