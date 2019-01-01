село Костино-Отделец, село Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Костино-Отделец

Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
545Костин-Отделец, с. каз. и вл.при р. Савале.502057925082612Церковь православная 1. Ярмарок 3. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Костино-Отдельская волость
215. Костино-Отделец, село бывшее государственное, при речке Савале, дворов 840, жителей 6104, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, шко Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Костино-Отдельская волость
село К. Отдельцы«Терновское» п.-т. отд.5018

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Костино-Отдельская волость
село Костин-Отделец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Терновский район
8963Костино-Отделецсело51°32'с.ш.41°27'в.д.M-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Терновский муниципальный район, Костино-Отдельское сельское поселение
20654428101с Костино-Отделецсело
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