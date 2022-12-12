Каверина (Черных) Юлия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1931
Дата смерти28.02.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1952
Дочь: Каверина Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Каверин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1959
Дочь: Каверина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Каверин Анатолий Иванович
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
28.02.1984
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область