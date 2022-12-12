Каверина (Черных) Юлия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каверина (Черных) Юлия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1931

Дата смерти

28.02.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1952

Дочь: Каверина Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Каверин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1959

Дочь: Каверина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Каверин Анатолий Иванович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
28.02.1984
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
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