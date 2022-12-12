Каверина (Берестнева) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1906
Дата смерти24.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1927
Сын: Каверин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Каверин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: Каверина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Каверин Иван Алексеевич
Смерть
24.03.1980
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область