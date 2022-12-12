Каверина (Берестнева) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каверина (Берестнева) Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1906

Дата смерти

24.03.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1927

Сын: Каверин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Каверин Иван Алексеевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: Каверина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Каверин Иван Алексеевич

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.03.1980
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
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