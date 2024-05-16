Федосова (Коновалова) Галина Григорьевна 25.09.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосова (Коновалова) Галина Григорьевна

Место рождения

станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край

Дата рождения

25.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1953

Отец: Коновалов Григорий

Мать: Коновалова (Бескаравайная) Ольга Ивановна

станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Федосов Василий

Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Василий

Рождение ребёнка
13.01.1973

Дочь: Федосова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Федосов Василий

Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

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