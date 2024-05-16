Федосова (Коновалова) Галина Григорьевна
Место рождениястаница Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Дата рождения25.09.1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1953
станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Федосов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосов Василий
Рождение ребёнка
13.01.1973
Дочь: Федосова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Федосов Василий