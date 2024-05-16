Коновалов Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Бескаравайная) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Коновалов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Коновалова (Бескаравайная) Ольга Ивановна

станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Коновалов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Коновалова (Бескаравайная) Ольга Ивановна

станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.09.1953

Дочь: Федосова (Коновалова) Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Коновалова (Бескаравайная) Ольга Ивановна

станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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