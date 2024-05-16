Коновалов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Коновалов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Коновалова (Бескаравайная) Ольга Ивановна
станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.01.1952
Сын: Коновалов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Коновалова (Бескаравайная) Ольга Ивановна
станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.09.1953
Дочь: Федосова (Коновалова) Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Коновалова (Бескаравайная) Ольга Ивановна
станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно