Коновалов Николай Григорьевич 01.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалов Николай Григорьевич

Место рождения

станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край

Дата рождения

01.01.1952

Дата смерти

10.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1952

Отец: Коновалов Григорий

Мать: Коновалова (Бескаравайная) Ольга Ивановна

станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.05.2011
Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

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