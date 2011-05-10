Коновалов Николай Григорьевич
Место рождениястаница Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Дата рождения01.01.1952
Дата смерти10.05.2011
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1952
станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.05.2011
Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край