село Кочубеевское, село Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Кочубеевское

Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5520Ольгинское, селениена левом берегу р. Кубани66173184766761малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок бакалейных 2. Питейных заведений 2. Ветряных мукомольных мельниц 4.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Кочубеевский район
13054Кочубеевскоесело44°42'41°50'L-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный район, Сельское поселение село Кочубеевское
7628422101с Кочубеевское#Н/Д
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