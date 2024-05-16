Федосов Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Федосова (Коновалова) Галина Григорьевна

Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова (Коновалова) Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
13.01.1973

Дочь: Федосова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Федосова (Коновалова) Галина Григорьевна

Кочубеевское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

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