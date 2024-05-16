Федосов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Федосова (Коновалова) Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1973
Дочь: Федосова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Федосова (Коновалова) Галина Григорьевна