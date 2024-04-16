Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения13.02.1854 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1854 ст.
Отец: Семен Ефимович
Мать: Татьяна Васильевна
Номер записи 7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-3VY?i=1284&cc=1921824&cat=698837
Крещение
14.02.1854 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 13.02.1854 Дата крещения 14.02.1854 Апухлицы Василий Семенович Апухлицы отец крестьянин Семен Ефимович Ап... Показать все
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1858 ст.