Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Семенович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.02.1854 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
13.02.1854 ст.

Отец: Семен Ефимович

Мать: Татьяна Васильевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Номер записи 7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-3VY?i=1284&cc=1921824&cat=698837
Крещение
14.02.1854 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 13.02.1854 Дата крещения 14.02.1854 Апухлицы Василий Семенович Апухлицы отец крестьянин Семен Ефимович Ап... Показать все
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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