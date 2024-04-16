Семен Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Ефимович

Семен Ефимович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

После 1854 ст.

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1800 г.р.

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: Ефим Филиппович

Мать: Анна Григорьевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильевна

Военная служба
С 1854 ст.
Рождение ребёнка
13.02.1854 ст.

Сын: Василий Семенович

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Номер записи 7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-3VY?i=1284&cc=1921824&cat=698837
Рождение ребёнка
Между ?.01.1858 и ?.05.1858 ст.

Дочь: Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1854 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.