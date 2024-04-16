Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Ефимович
Рождение ребёнка
13.02.1854 ст.
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Ефимович
Номер записи 7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-3VY?i=1284&cc=1921824&cat=698837
Рождение ребёнка
Между ?.01.1858 и ?.05.1858 ст.
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Ефимович
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1858 ст.