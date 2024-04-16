Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Ефимович

Рождение ребёнка
13.02.1854 ст.

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Ефимович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Номер записи 7 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-3VY?i=1284&cc=1921824&cat=698837
Рождение ребёнка
Между ?.01.1858 и ?.05.1858 ст.

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Ефимович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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