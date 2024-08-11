Усольцев Федор Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсольцев Федор Арсеньевич

Усольцев Федор Арсеньевич

Место рождения

Irkutsk, Russia

Дата рождения

28.04.1863

Дата смерти

25.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1863

Отец: Усольцев Арсений Федорович

Мать: Усольцева (Усольцев) Любовь Клементьевна

Работа или профессия
Неизвестно
врач, психиатр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Усольцева) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Усольцева (Аносова) Вера Александровна

Бракосочетание
10.02.1886

Жена: Усольцева (Аносова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Очкина (Усольцева) Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Усольцева (Аносова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Усольцев Александр Федорович

Мать ребёнка: Усольцева (Аносова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Эдельштейн (Усольцева) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Усольцева (Аносова) Вера Александровна

Смерть
25.01.1947

Мы используем куки для улучшения работы сайта.