Усольцев Федор Арсеньевич
Место рожденияIrkutsk, Russia
Дата рождения28.04.1863
Дата смерти25.01.1947
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1863
Работа или профессия
Неизвестно
врач, психиатр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Усольцева) Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Усольцева (Аносова) Вера Александровна
Бракосочетание
10.02.1886
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Очкина (Усольцева) Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Усольцева (Аносова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Усольцев Александр Федорович
Мать ребёнка: Усольцева (Аносова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Эдельштейн (Усольцева) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Усольцева (Аносова) Вера Александровна
Смерть
25.01.1947