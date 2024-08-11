Усольцева (Усольцев) Любовь Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева (Усольцев) Любовь Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1863

Сын: Усольцев Федор Арсеньевич

Отец ребёнка: Усольцев Арсений Федорович

Рождение ребёнка
14.07.1869

Дочь: Фатеева (Усольцева) Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Усольцев Арсений Федорович

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