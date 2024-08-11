Усольцева (Усольцев) Любовь Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1863
Сын: Усольцев Федор Арсеньевич
Отец ребёнка: Усольцев Арсений Федорович
Рождение ребёнка
14.07.1869
Дочь: Фатеева (Усольцева) Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Усольцев Арсений Федорович