Усольцев Арсений Федорович
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения1830
Дата смерти14.01.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Астроном, военный топограф, геодезист и геолог
Образование
Неизвестно
Образование
27.08.1851
Работа или профессия
1863
секретарь Сибирского отдела РГО
Рождение ребёнка
28.04.1863
Сын: Усольцев Федор Арсеньевич
Мать ребёнка: Усольцева (Усольцев) Любовь Клементьевна
Рождение ребёнка
14.07.1869
Дочь: Фатеева (Усольцева) Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Усольцева (Усольцев) Любовь Клементьевна
Работа или профессия
15.12.1870
редактор
Смерть
14.01.1909