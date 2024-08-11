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Усольцев Арсений Федорович

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

1830

Дата смерти

14.01.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Астроном, военный топограф, геодезист и геолог
Образование
Неизвестно
Образование
27.08.1851
Работа или профессия
1863
секретарь Сибирского отдела РГО
Рождение ребёнка
28.04.1863

Сын: Усольцев Федор Арсеньевич

Мать ребёнка: Усольцева (Усольцев) Любовь Клементьевна

Рождение ребёнка
14.07.1869

Дочь: Фатеева (Усольцева) Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Усольцева (Усольцев) Любовь Клементьевна

Работа или профессия
15.12.1870
редактор
Смерть
14.01.1909

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