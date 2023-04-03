Матрёна Павлова
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Ермолай Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Окулина Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Смерть
1788