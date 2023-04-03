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Матрёна Павлова

Место рождения

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1749

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1787 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Павел (Акчура) Иванов (Алакулов)

Мать: Татьяна Васильева

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Окулина Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1788
Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

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