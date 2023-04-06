Павел (Акчура) Иванов (Алакулов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел (Акчура) Иванов (Алакулов)

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Место рождения

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Пётр Павлов (Акчурин)

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Байсултон Павлова (Акчурина)

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Дарья Павлова

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрёна Павлова

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильева

Смерть
Неизвестно
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