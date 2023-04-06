Павел (Акчура) Иванов (Алакулов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Байсултон Павлова (Акчурина)
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Дарья Павлова
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрёна Павлова
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно