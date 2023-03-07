Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Павел Иванов (Алакулов)
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Байсултон Павлова (Акчурина)
Отец ребёнка: Павел Иванов (Алакулов)
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Дарья Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов (Алакулов)
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрёна Павлова
Отец ребёнка: Павел Иванов (Алакулов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно