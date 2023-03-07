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Татьяна Васильева

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Место рождения

Мукшур, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Мукшур, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Пётр Павлов (Акчурин)

Отец ребёнка: Павел Иванов (Алакулов)

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Байсултон Павлова (Акчурина)

Отец ребёнка: Павел Иванов (Алакулов)

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Дарья Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов (Алакулов)

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрёна Павлова

Отец ребёнка: Павел Иванов (Алакулов)

Нижний Сырьез, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванов (Алакулов)

Смерть
Неизвестно
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