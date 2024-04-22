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Ярошок Владимир Петрович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ярошок Пётр Фёдорович

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ярошок Исайя Владимирович

Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ярошок Степан Владимирович

Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ярошок Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошок Фёкла Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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