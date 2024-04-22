Ярошок Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ярошок Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ярошок Исайя Владимирович
Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Григорьевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ярошок Степан Владимирович
Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ярошок Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Ярошок Фёкла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярошок Фёкла Григорьевна
Смерть
Неизвестно