Ярошок Степан Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрошок Степан Владимирович

Ярошок Степан Владимирович

avatar

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1853

Дата смерти

01.04.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Ярошок Владимир Петрович

Мать: Ярошок Фёкла Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.07.1878 ст.

Сын: Ярошок Пантелеймон Степанович

Мать ребёнка: Ярошок Дарья Кирилловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1885 ст.

Сын: Ярошок Кондратий Степанович

Мать ребёнка: Ярошок Дарья Кирилловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.02.1887 ст.

Дочь: Ярошок Евфросинья Степановна

Мать ребёнка: Ярошок Дарья Кирилловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.04.1893 ст.

Сын: Ярошок Николай Степанович

Мать ребёнка: Ярошок Дарья Кирилловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
01.04.1916 ст.
Покровское, Чернігівська область
От чахотки
Похороны
02.04.1916 ст.
Покровское, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close