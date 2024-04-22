Ярошок Степан Владимирович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти01.04.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Ярошок Владимир Петрович
Мать: Ярошок Фёкла Григорьевна
Рождение ребёнка
26.07.1878 ст.
Сын: Ярошок Пантелеймон Степанович
Мать ребёнка: Ярошок Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
13.03.1885 ст.
Сын: Ярошок Кондратий Степанович
Мать ребёнка: Ярошок Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
11.02.1887 ст.
Дочь: Ярошок Евфросинья Степановна
Мать ребёнка: Ярошок Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
30.04.1893 ст.
Сын: Ярошок Николай Степанович
Мать ребёнка: Ярошок Дарья Кирилловна
Смерть
01.04.1916 ст.
От чахотки
Похороны
02.04.1916 ст.