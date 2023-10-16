Ярошок Фёкла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрошок Фёкла Григорьевна

Ярошок Фёкла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ярошок Исайя Владимирович

Отец ребёнка: Ярошок Владимир Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ярошок Степан Владимирович

Отец ребёнка: Ярошок Владимир Петрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ярошок Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Ярошок Владимир Петрович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярошок Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close