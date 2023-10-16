Ярошок Фёкла Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ярошок Исайя Владимирович
Отец ребёнка: Ярошок Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ярошок Степан Владимирович
Отец ребёнка: Ярошок Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ярошок Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Ярошок Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно