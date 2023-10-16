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Ярошок Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ярошок Василий Петрович

Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1836 ст.

Дочь: Ярошок Мария Петровна

Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1836 ст.

Сын: Ярошок Филипп Петрович

Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ярошок Емельян Петрович

Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ярошок Мария Петровна

Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалудько Зиновия Петровна

Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярошок Пётр Фёдорович

Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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