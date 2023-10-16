Ярошок Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
03.07.1836 ст.
Дочь: Ярошок Мария Петровна
Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
03.07.1836 ст.
Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ярошок Мария Петровна
Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалудько Зиновия Петровна
Отец ребёнка: Ярошок Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858