Калашник Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашник Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.?

Дата смерти

03.03.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1953 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1953

Сын: Калашник Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Калашник Григорий Трофимович

Семёновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашник Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашник Григорий Трофимович

Смерть
03.03.?
Семёновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
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