Калашник Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.?
Дата смерти03.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1953
Сын: Калашник Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Калашник Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
15.10.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашник Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашник Григорий Трофимович
Смерть
03.03.?