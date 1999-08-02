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Калашник Александр Григорьевич

Место рождения

Семёновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.07.1953

Дата смерти

02.08.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1953

Отец: Калашник Григорий Трофимович

Мать: Калашник Мария Трофимовна

Семёновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашник Вера Николаевна

Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.08.1999
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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