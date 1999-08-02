Калашник Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1953
Дата смерти02.08.1999
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1953
Рождение ребёнка
22.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашник Вера Николаевна
Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.08.1999
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область