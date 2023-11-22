Калашник Григорий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашник Григорий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калашник Трофим Игнатьевич

Мать: Калашник Мария

Рождение ребёнка
15.07.1953

Сын: Калашник Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Калашник Мария Трофимовна

Семёновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашник Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашник Мария Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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