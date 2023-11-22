Калашник Григорий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калашник Трофим Игнатьевич
Мать: Калашник Мария
Рождение ребёнка
15.07.1953
Сын: Калашник Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Калашник Мария Трофимовна
Семёновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.10.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашник Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашник Мария Трофимовна
Смерть
Неизвестно