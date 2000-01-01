Одинцова Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Одинцов Ипатий Андреевич

Отец ребёнка: Ельмин Андрей Иванович

Вологодского уезда, Кирилловской церкви, что на Большой Ельме, пономарский сын.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Одинцова Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Ельмин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Одинцов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ельмин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Одинцов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Ельмин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельмин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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