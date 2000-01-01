Одинцова Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Ельмин Андрей Иванович
Вологодского уезда, Кирилловской церкви, что на Большой Ельме, пономарский сын.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Одинцова Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Ельмин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Ельмин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Ельмин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно