Одинцов Ипатий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти09.08.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1801
Вологодского уезда, Кирилловской церкви, что на Большой Ельме, пономарский сын.
Работа или профессия
С 26.09.1815 по 14.09.1853 ст.
Пономарь Троицкой Селезневской церкви Вологодского уезда. Был уволен из-за плохого зрения.
Бракосочетание
Около 1817
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна
Сын пономаря Троицкой Селезневской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
12.?.1821 ст.
Сын: Одинцов Аристарх Ипатьевич
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Одинцов Евгений Ипатьевич
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Одинцова Александра Ипатьевна
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Одинцова Мария Ипатьевна
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Веселовская Наталия Ипатьевна
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Одинцова Елизавета Ипатьевна
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна
Смерть
09.08.1863 ст.
От головной боли.