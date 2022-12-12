Одинцов Ипатий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцов Ипатий Андреевич

Одинцов Ипатий Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

09.08.1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Ельмин Андрей Иванович

Мать: Одинцова Прасковья Андреевна

Вологодского уезда, Кирилловской церкви, что на Большой Ельме, пономарский сын.
Работа или профессия
С 26.09.1815 по 14.09.1853 ст.
Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Троицкой Селезневской церкви Вологодского уезда. Был уволен из-за плохого зрения.
Бракосочетание
Около 1817

Жена: Одинцова Прасковья Ивановна

Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Одинцов Степан Ипатьевич

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна

Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын пономаря Троицкой Селезневской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
12.?.1821 ст.

Сын: Одинцов Аристарх Ипатьевич

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна

Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Одинцов Евгений Ипатьевич

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна

Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Одинцова Александра Ипатьевна

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна

Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Одинцова Мария Ипатьевна

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна

Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Веселовская Наталия Ипатьевна

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна

Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Одинцова Елизавета Ипатьевна

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Ивановна

Троицкий-Селезеневский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
09.08.1863 ст.
От головной боли.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close