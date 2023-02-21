Ельмин (Одинцов) Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын пономаря Кирилловской Большеельминской церкви.
Работа или профессия
1791
Посвящен в пономаря к Кирилловской Большеельминской церкви.
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Андреевна
Вологодского уезда, Кирилловской церкви, что на Большой Ельме, пономарский сын.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Одинцова Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1866