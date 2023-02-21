Ельмин (Одинцов) Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельмин (Одинцов) Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1866

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Сын пономаря Кирилловской Большеельминской церкви.
Работа или профессия
1791
Посвящен в пономаря к Кирилловской Большеельминской церкви.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Одинцов Ипатий Андреевич

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Андреевна

Вологодского уезда, Кирилловской церкви, что на Большой Ельме, пономарский сын.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Одинцова Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Одинцов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Одинцов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Одинцова Прасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Прасковья Андреевна

Смерть
До 1866
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