Будакова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будакова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.

Дочь: Лазебная Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
07.10.1878 ст.

Сын: Будаков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович

Кровное, Сумська область
Восприемник
13.02.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Григорьевна (Пархоменко) Демяненко
Рождение ребёнка
17.03.1881 ст.

Дочь: Гончаренко Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
08.10.1883 ст.

Дочь: Коноваленко Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.09.1887 ст.

Сын: Будаков Никита Иванович

Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович

Кровное, Сумська область
в МК отцом записан не Иван Иванович (муж Анны Андреевны), а Иван Логгинович. Полагаю, это ошибка
Рождение ребёнка
04.02.1889 ст.

Дочь: Будакова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.

Сын: Будаков Феоктист Иванович

Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович

Кровное, Сумська область
Восприемник
29.10.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Ивановна Будакова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаков Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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