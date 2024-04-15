Будакова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.
Дочь: Лазебная Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович
Восприемник
13.02.1880 ст.
Евдокия Григорьевна (Пархоменко) Демяненко
Рождение ребёнка
17.03.1881 ст.
Дочь: Гончаренко Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1883 ст.
Дочь: Коноваленко Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1887 ст.
Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович
в МК отцом записан не Иван Иванович (муж Анны Андреевны), а Иван Логгинович. Полагаю, это ошибка
Рождение ребёнка
04.02.1889 ст.
Дочь: Будакова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.
Сын: Будаков Феоктист Иванович
Отец ребёнка: Будаков Иван Иванович
Восприемник
29.10.1895 ст.
Неонила Ивановна Будакова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно