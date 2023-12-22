(Будакова) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Будакова) Феодосия Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.03.? ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.? ст.

Отец: Будаков Иван Иванович

Мать: Будакова Анна Андреевна

Кровное, Сумська область
Вырванные листы из МК. Годы 1881, 1884, 1889 перемешаны
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Будакова Ефимия

Отец ребёнка: не указан

Крещение
17.03.? ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Зиновий Андреевич Гончаренко, Мария Дамиановна Будакова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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