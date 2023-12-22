(Будакова) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.03.? ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Место
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Рождение
17.03.? ст.
Отец: Будаков Иван Иванович
Мать: Будакова Анна Андреевна
Вырванные листы из МК. Годы 1881, 1884, 1889 перемешаны
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Будакова Ефимия
Отец ребёнка: не указан
Крещение
17.03.? ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Зиновий Андреевич Гончаренко, Мария Дамиановна Будакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно