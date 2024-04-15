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Будаков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Рождение
1846

Отец: Будаков Иван Федорович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
21.12.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Игнатий Владимирович Котенко
Восприемник
04.06.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Акилина Прокофьевна (Демяненко) Белокур
Восприемник
22.01.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Ксения Прокопьевна Демьяненко
Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.

Дочь: Лазебная Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
12.04.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Прокопьевич Демьяненко
Рождение ребёнка
07.10.1878 ст.

Сын: Будаков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.03.1881 ст.

Дочь: Гончаренко Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
08.10.1883 ст.

Дочь: Коноваленко Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.09.1887 ст.

Сын: Будаков Никита Иванович

Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна

Кровное, Сумська область
в МК отцом записан не Иван Иванович (муж Анны Андреевны), а Иван Логгинович. Полагаю, это ошибка
Рождение ребёнка
04.02.1889 ст.

Дочь: Будакова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.

Сын: Будаков Феоктист Иванович

Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будакова Анна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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