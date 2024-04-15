Будаков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место жительства
С 1846
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Рождение
1846
Отец: Будаков Иван Федорович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
21.12.1870 ст.
Игнатий Владимирович Котенко
Восприемник
04.06.1871 ст.
Акилина Прокофьевна (Демяненко) Белокур
Восприемник
22.01.1874 ст.
Ксения Прокопьевна Демьяненко
Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.
Дочь: Лазебная Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна
Восприемник
12.04.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Прокопьевич Демьяненко
Рождение ребёнка
07.10.1878 ст.
Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
17.03.1881 ст.
Дочь: Гончаренко Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
08.10.1883 ст.
Дочь: Коноваленко Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
14.09.1887 ст.
Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна
в МК отцом записан не Иван Иванович (муж Анны Андреевны), а Иван Логгинович. Полагаю, это ошибка
Рождение ребёнка
04.02.1889 ст.
Дочь: Будакова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.
Сын: Будаков Феоктист Иванович
Мать ребёнка: Будакова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будакова Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно