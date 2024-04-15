Коноваленко (Будакова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко (Будакова) Параскева Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

08.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883 ст.

Отец: Будаков Иван Иванович

Мать: Будакова Анна Андреевна

Кровное, Сумська область
Крещение
09.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
01.05.1905 ст.

Муж: Коноваленко Артемий Лукьянович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RF-P?i=86&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
13.10.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Антоновна Романченко
Смерть
Неизвестно
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