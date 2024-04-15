Коноваленко (Будакова) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883 ст.
Отец: Будаков Иван Иванович
Мать: Будакова Анна Андреевна
Крещение
09.10.1883 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
01.05.1905 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RF-P?i=86&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
13.10.1905 ст.
Параскева Антоновна Романченко
Смерть
Неизвестно