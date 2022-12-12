(Parland) Ольга (Emily Olga) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Parland) Ольга (Emily Olga)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1841

Отец: Parland Alexander (Александр Иванович)

Мать: Maria Caroline

Крещение
10.06.1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Англиканская церковь
Крещение
10.06.1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1862

Дочь: Spies Martha Luise

Отец ребёнка: Моль Лео

Naples, Campania, Italy
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Львовна

Отец ребёнка: Моль Лео

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Львовна

Отец ребёнка: Моль Лео

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Львовна

Отец ребёнка: Моль Лео

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Львовна

Отец ребёнка: Моль Лео

Смерть
Неизвестно
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