(Parland) Ольга (Emily Olga)
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1841
Крещение
10.06.1841
Англиканская церковь
Крещение
10.06.1841
Рождение ребёнка
31.12.1862
Дочь: Spies Martha Luise
Отец ребёнка: Моль Лео
Naples, Campania, Italy
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Львовна
Отец ребёнка: Моль Лео
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Львовна
Отец ребёнка: Моль Лео
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Львовна
Отец ребёнка: Моль Лео
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Львовна
Отец ребёнка: Моль Лео
Смерть
Неизвестно