(Hellmann) Maria Caroline
Место рожденияRussland
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Hellmann ?
Мать: Amalie
Russland
Бракосочетание
14.04.1838
Супруг(-а): Maria Caroline Parland (Hellmann) | Англиканская церковь
Рождение ребёнка
27.01.1839
Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)
Рождение ребёнка
13.03.1841
Дочь: Ольга (Emily Olga)
Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)
Рождение ребёнка
12.12.1842
Сын: Парланд Альфред (Edward Alfred)
Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)
Рождение ребёнка
03.11.1845
Смерть
Неизвестно