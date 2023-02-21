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(Hellmann) Maria Caroline

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Место рождения

Russland

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Hellmann ?

Мать: Amalie

Russland
Бракосочетание
14.04.1838

Муж: Parland Alexander (Александр Иванович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Maria Caroline Parland (Hellmann) | Англиканская церковь
Рождение ребёнка
27.01.1839

Сын: Parland Alexander John

Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)

Рождение ребёнка
13.03.1841

Дочь: Ольга (Emily Olga)

Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)

Рождение ребёнка
12.12.1842

Сын: Парланд Альфред (Edward Alfred)

Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1845

Сын: Парланд (parland) Андрей (Henry Francis)

Отец ребёнка: Parland Alexander (Александр Иванович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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