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Парланд Альфред (Edward Alfred)

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.12.1842

Дата смерти

16.09.1919

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1842

Отец: Parland Alexander (Александр Иванович)

Мать: Maria Caroline

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
03.06.1843
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Англиканская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Architekt
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Образование
Неизвестно
Imperial Academy of Arts
Смерть
16.09.1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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