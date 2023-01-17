Парланд Альфред (Edward Alfred)
Место рождения
Дата рождения12.12.1842
Дата смерти16.09.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1842
Крещение
03.06.1843
Англиканская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Architekt
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Образование
Неизвестно
Imperial Academy of Arts
Смерть
16.09.1919
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище