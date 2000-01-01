(Моль) Елена Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Моль) Елена Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моль Лео

Мать: Ольга (Emily Olga)

Смерть
Неизвестно
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