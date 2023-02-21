Spies (Mohl) Martha Luise — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Spies (Mohl) Martha Luise

Место рождения

Naples, Campania, Italy

Дата рождения

31.12.1862

Дата смерти

07.02.1945

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1862

Отец: Моль Лео

Мать: Ольга (Emily Olga)

Naples, Campania, Italy
Рождение ребёнка
17.02.1887

Дочь: Lilly

Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1888

Сын: Spies Bruno Max

Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1889

Дочь: Roenick Irene

Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1896

Сын: Spies Walter

Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.06.1899

Сын: Spies "Leon" Wilhelm

Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.12.1905

Дочь: Kölling Margarete "Daisy"

Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Spies Leo (Лев Романович)

Смерть
07.02.1945
Berlin, Berlin, Germany
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