Spies (Mohl) Martha Luise
Место рожденияNaples, Campania, Italy
Дата рождения31.12.1862
Дата смерти07.02.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1862
Отец: Моль Лео
Мать: Ольга (Emily Olga)
Naples, Campania, Italy
Рождение ребёнка
17.02.1887
Дочь: Lilly
Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)
Рождение ребёнка
26.03.1888
Сын: Spies Bruno Max
Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)
Рождение ребёнка
30.08.1889
Дочь: Roenick Irene
Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)
Рождение ребёнка
14.09.1896
Сын: Spies Walter
Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)
Рождение ребёнка
04.06.1899
Сын: Spies "Leon" Wilhelm
Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)
Рождение ребёнка
20.12.1905
Дочь: Kölling Margarete "Daisy"
Отец ребёнка: Spies Leo (Лев Романович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1945
Berlin, Berlin, Germany