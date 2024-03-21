Лобурец Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобурец Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Живолуп Василий Андреевич

Мать: Живолуп Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобурец Андрей Валериевич

Отец ребёнка: Лобурец Валерий муж Татьяны

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Ирина Валериевна

Отец ребёнка: Лобурец Валерий муж Татьяны

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобурец Валерий муж Татьяны

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