Лобурец Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Живолуп Василий Андреевич
Мать: Живолуп Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобурец Андрей Валериевич
Отец ребёнка: Лобурец Валерий муж Татьяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Ирина Валериевна
Отец ребёнка: Лобурец Валерий муж Татьяны
Бракосочетание
Неизвестно