Живолуп Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живолуп Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобурец Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Живолуп Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Живолуп Николай Васильевич

Отец ребёнка: Живолуп Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живолуп Василий Андреевич

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