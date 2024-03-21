Живолуп Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобурец Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Живолуп Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Живолуп Николай Васильевич
Мать ребёнка: Живолуп Вера Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Живолуп Вера Яковлевна
Смерть
Неизвестно