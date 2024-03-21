Живолуп Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живолуп Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Живолуп Андрей Муж Христины

Мать: Полывъяна Христина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобурец Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Живолуп Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Живолуп Николай Васильевич

Мать ребёнка: Живолуп Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живолуп Вера Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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