Полывъяна Христина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полывъяна Христина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полывъяный Тимофей

Мать: Полывъяная Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Живолуп Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Живолуп Андрей Муж Христины

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Живолуп Иван Андреевич

Отец ребёнка: Живолуп Андрей Муж Христины

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Живолуп Василий Андреевич

Отец ребёнка: Живолуп Андрей Муж Христины

Рождение ребёнка
31.12.1925

Дочь: Капля Живолуп Анна Андреевна

Отец ребёнка: Живолуп Андрей Муж Христины

Смерть
Неизвестно

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