Полывъяна Христина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полывъяный Тимофей
Мать: Полывъяная Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Живолуп Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Живолуп Андрей Муж Христины
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Живолуп Андрей Муж Христины
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Живолуп Василий Андреевич
Отец ребёнка: Живолуп Андрей Муж Христины
Рождение ребёнка
31.12.1925
Дочь: Капля Живолуп Анна Андреевна
Отец ребёнка: Живолуп Андрей Муж Христины
Смерть
Неизвестно