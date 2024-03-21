Лобурец Валерий муж Татьяны — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобурец Валерий муж Татьяны

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобурец Андрей Валериевич

Мать ребёнка: Лобурец Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Ирина Валериевна

Мать ребёнка: Лобурец Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобурец Татьяна Васильевна

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